Ansia Milan Giménez si è infortunato di nuovo | in ospedale in ambulanza per gli esami
Giménez del Milan è stato portato in ospedale in ambulanza per sottoporsi a controlli dopo un nuovo infortunio. L’incidente si è verificato durante i Mondiali in corso negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. La società ha comunicato che il giocatore ha subito un problema fisico che richiede ulteriori esami. Al momento non sono stati forniti dettagli sulle condizioni o sulla natura dell’infortunio. La squadra non ha ancora annunciato tempi di recupero o eventuali interventi.
Nel corso della notte sono arrivate pessime notizie per il Milan dai Mondiali in svolgimento negli Stati Uniti d'America, in Canada e in Messico. Durante i minuti finali di Messico-Inghilterra, partita degli ottavi di finale della kermesse iridata disputatasi nello storico stadio 'Azteca' di Città del Messico e terminata 2-3 per la Nazionale dei 'Tre Leoni', si è infortunato l'attaccante rossonero Santiago Giménez. Un verdetto del campo doppiamente amaro per i padroni di casa, eliminati dal torneo, e per il club di Via Aldo Rossi, che ora trema per le condizioni del suo centravanti. La dinamica dell'infortunio di Giménez in Messico-Inghilterra. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Segui gli aggiornamenti su Milan.
Notizie e thread social correlati
Milan in ansia per Gimenez: la stessa caviglia operata si piega cosìSantiago Gimenez si è infortunato alla caviglia destra nei minuti finali di Messico-Inghilterra, piegando il piede in modo innaturale.
Se i figli affrontano gli esami scolastici anche le mamme si sentono messe alla prova. E l'ansia le divora. Lo spiega la Dottoressa Marinella CozzolinoLe mamme vivono l’ansia degli esami dei figli con sintomi fisici come insonnia, emicrania e mal di stomaco.
Temi più discussi: Infortunio Santiago Gimenez in Messico-Inghilterra: in ospedale per gli esami, ansia Milan per il mercato; Milan, paura per Gimenez: infortunio con il Messico, cessione a rischio; Milan in ansia per Gimenez | la stessa caviglia operata si piega così; Como, ansia Baturina: suona l’allarme per Fabregas.
Milan in ansia per Gimenez: la stessa caviglia operata si piega cosìInfortunio alla caviglia destra per Santiago Gimenez: nei minuti finali di Messico-Inghilterra, l'attaccante del Milan ha messo male sul campo il piede destro piegandolo in modo innaturale. Gimenez ne ... msn.com
Tristezza! Anche certi tifosi del Milan #milan #acmilan facebook
Morata: Mi sono presentato alla mia presentazione con il Milan sotto l'effetto di medicinali, senza davvero sapere cosa stessi facendo. Ovviamente, è un grande club. reddit
Milan, ansia per Pulisic: affaticamento muscolare per lo statunitense. Sospiro di sollievo per SaelemaekersVinto il derby con l’Inter c’è un po’ d’ansia in casa Milan per le condizioni di Pulisic. Lo statunitense, decisivo proprio contro i nerazzurri, ieri ha svolto un lavoro personalizzato nella seconda ... ilmessaggero.it