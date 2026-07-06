Ansia Milan Giménez si è infortunato di nuovo | in ospedale in ambulanza per gli esami

Notizia in breve

Giménez del Milan è stato portato in ospedale in ambulanza per sottoporsi a controlli dopo un nuovo infortunio. L’incidente si è verificato durante i Mondiali in corso negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. La società ha comunicato che il giocatore ha subito un problema fisico che richiede ulteriori esami. Al momento non sono stati forniti dettagli sulle condizioni o sulla natura dell’infortunio. La squadra non ha ancora annunciato tempi di recupero o eventuali interventi.