Il Milan ha offerto 25 milioni più 5 di bonus per il difensore, ma la Lazio ha rifiutato e ha richiesto 30 milioni. La trattativa tra le due società resta in sospeso, con il club biancoceleste che mantiene la sua richiesta. Il club rossonero continua a spingere, ma al momento non c’è accordo. La trattativa si svolge tra le due parti, senza ulteriori dettagli sui tempi o altre proposte.

Braccio di ferro sull’asse Milano-Roma per Gila: il Milan spinge, ma la Lazio di Lotito fa muro. Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio (Sky), i rossoneri hanno trovato l’intesa totale con lo spagnolo e il suo agente Alejandro Camaño — un contratto fino al 2031 da circa 5 milioni a stagione — ma la prima offerta al club biancoceleste, da 25 milioni più 5 di bonus, è stata rifiutata. Gila-Milan: perché Lotito non fa sconti. La posizione della Lazio è netta: nonostante il contratto di Gila sia in scadenza nel 2027, Lotito parte da una richiesta di 30 milioni e non intende scendere. Sul prezzo pesa anche la clausola del 50% sulla futura rivendita che il difensore porta in dote al Real Madrid, che riduce l’incasso netto e spinge il presidente a tenere alta l’asticella. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Gila-Milan, la Lazio fa muro: Lotito rifiuta la prima offerta (25+5) e chiede 30 milioni per dire sì al difensore

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