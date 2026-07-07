Il Milan ha annunciato l'acquisto di Mario Gila, rafforzando la difesa. La società ha confermato che il trasferimento si aggiunge all'acquisto di Gonçalo Ramos, consolidando il reparto offensivo e difensivo. I dettagli finanziari dell’operazione non sono stati resi pubblici. L’ingaggio di Gila rappresenta un investimento importante per il club, che punta a migliorare la solidità della rosa. La società ha comunicato di aver concluso gli accordi con il giocatore e la sua precedente squadra.

Dopo aver blindato l'attacco con l'arrivo di Gonçalo Ramos, il Milan mette a segno un altro colpo molto fondamentale per la squadra di Rúben Amorim: Mario Gila. Il difensore centrale è arrivato dalla Lazio per rinforzare il reparto arretrato del diavolo: si sta parlando di una cifra vicina ai 30 milioni di euro. E' già possibile, però, tracciare un quadro preciso dell'impatto economico dell'operazione basandosi sulle cifre che sono uscite nelle ultime ore. Milan, l'impatto a bilancio di Gila. Il club è rossonero ha trovato l'intesa con il presidente Lotito sulla base di circa 27 milioni di euro più bonus. Va ricordato però che il 50% di questa cifra andrà nelle casse del Real Madrid. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, ecco i conti di Gila: l'impatto a bilancio del nuovo colpo rossonero

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