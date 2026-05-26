Milan-Iraola colpo di scena? La clamorosa indiscrezione dall' Inghilterra sul nuovo mister rossonero- E Leao - Gli ultimi retroscena

Notizia in breve

Secondo fonti inglesi, il Milan sta valutando un nuovo allenatore dopo l'addio di Allegri, con decisioni ancora in corso tra i dirigenti. Nel frattempo, le trattative coinvolgono anche giocatori chiave, tra cui un attaccante che ha recentemente fatto notizia. La scelta del nuovo tecnico è al centro delle discussioni, mentre si attende un annuncio ufficiale. La società sta lavorando per definire il futuro della guida tecnica e della rosa.