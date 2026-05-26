Milan-Iraola colpo di scena? La clamorosa indiscrezione dall' Inghilterra sul nuovo mister rossonero- E Leao - Gli ultimi retroscena
Secondo fonti inglesi, il Milan sta valutando un nuovo allenatore dopo l'addio di Allegri, con decisioni ancora in corso tra i dirigenti. Nel frattempo, le trattative coinvolgono anche giocatori chiave, tra cui un attaccante che ha recentemente fatto notizia. La scelta del nuovo tecnico è al centro delle discussioni, mentre si attende un annuncio ufficiale. La società sta lavorando per definire il futuro della guida tecnica e della rosa.
Milan-Iraola, il profilo 'alla Fabregas' dal Bournemouth. Xavi in seconda fila Il Milan riparte. La notte del fallimento (quanto brucia ancora quell'1-2 con il Cagliari che ha cancellato i sogni di Champions) è alle spalle. Davanti c'è un'estate di rifondazione con la ricerca di un nuovo ad (dopo l'addio di Giorgio Furlani), direttore sportivo (al posto di Igli Tare) e naturalmente dell'allenatore destinato a prendere l'eredità di Massimiliano Allegri. L'identikit del nuovo mister è chiaro: un tecnico giovane, con una filosofia di gioco offensiva. In pratica un profilo 'alla Fabregas'. Nomi? Nelle scorse ore era trapelato quello di Xavi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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Se il Milan va su Iraola fa un colpo della Madonna, lo scrivo adesso a scanso di equivoci x.com
Di Marzio (Sky):Andoni Iraola è oggi forse il candidato più forte per la panchina del Milan, anche se non l’unico. Cardinale e il suo super consulente Ibrahimovic potrebbero valutare anche altri profili. Di certo, non sarà Antonio Conte. Iraola è un allenatore facebook
L'AC Milan ha contattato i rappresentanti di Andoni Iraola per diventare il loro allenatore la prossima stagione. reddit
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