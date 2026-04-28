Matteo Moretto ha riferito che l'operazione di acquisto di Mario Gila, difensore della Lazio, non è semplice. A breve, verranno avviati i contatti ufficiali tra le due società per definire la trattativa. Non sono stati forniti dettagli sui termini economici o sulle tempistiche precise, ma si conferma l'interesse del club acquirente per il giocatore.

In vista del prossimo anno, Massimiliano Allegri è stato chiaro con la società: se si vuole puntare a vincere, servono innesti di spessore in ogni reparto. Non solo attacco e centrocampo (qui il nome più caldo è quello di Leon Goretzka), anche la difesa è un reparto in cui si cerca qualche nome che possa alzare il livello. Tra quelli più apprezzati dal tecnico rossonero c'è Mario Gila, difensore spagnolo in forza alla Lazio. Ne ha parlato anche Matteo Moretto, giornalista sportivo esperto di calciomercato, nell'ultimo video sul canale YouTube di Fabrizio Romano: "Su Mario Gila ti dico che un calciatore della Lazio con un contratto...🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Mercato Milan, Moretto: “Gila operazione non semplice. A breve cominceranno i contatti ufficiali con la Lazio”

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