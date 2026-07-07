Milan e AIMC firmato il rinnovo storico | cambia tutto per i tifosi rossoneri e i club ufficiali

Il Milan e l’Associazione Italiana Milan Club hanno rinnovato ufficialmente l’accordo, rafforzando il rapporto tra il club e i club ufficiali. L’intesa prevede nuove aree di collaborazione e iniziative comuni. La firma è avvenuta ieri, segnando un passo importante nel rapporto tra le parti. Non sono stati comunicati dettagli specifici sui contenuti dell’accordo o sui cambiamenti immediati. Il rinnovo riguarda esclusivamente la collaborazione tra il club e i club ufficiali.

Il Milan e l' Associazione Italiana Milan Club (AIMC) hanno sottoscritto nella giornata di ieri il rinnovo della convenzione ufficiale. Questo accordo consolida il lungo rapporto di collaborazione tra il Club e l'associazione, arricchendolo di nuovi ambiti di confronto e iniziative condivise. L'obiettivo principale è rafforzare il dialogo con la comunità dei Milan Club, promuovere un tifo sano, etico, responsabile e inclusivo, e sviluppare progettualità vicine ai sostenitori di tutte le età. L'intesa riconosce il ruolo fondamentale svolto da AIMC, in qualità di unica associazione ufficiale dei Milan Club, nella diffusione dei valori societari, nella promozione del senso di appartenenza ai colori rossoneri e nel sostegno costante alla squadra. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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