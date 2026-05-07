Il rinnovo col Milan è già firmato ma può saltare tutto senza Champions

Il rinnovo con il Milan è stato già formalizzato, ma potrebbe essere annullato se la squadra non riesce a qualificarsi in Champions League. La trattativa riguarda un giocatore chiave e il suo accordo con il club è stato firmato, anche se la partecipazione alla massima competizione europea rimane un elemento decisivo. La situazione evidenzia come la presenza in Champions influisca sulle decisioni contrattuali e sui piani futuri del club.

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