milan arrivano indizi sul futuro di leao direttamente dai social

Dopo l'eliminazione del Portogallo ai Mondiali, Rafa Leao ha modificato la bio del suo profilo Instagram, rimuovendo il riferimento al club attuale. Non sono state pubblicate altre comunicazioni ufficiali o dichiarazioni pubbliche in merito. La modifica ha attirato l'attenzione degli utenti online, ma non ci sono conferme ufficiali su eventuali sviluppi contrattuali o trasferimenti.

Subito dopo l'eliminazione del suo Portogallo ai Mondiali, Rafa Leao ha modificato la bio del suo profilo Instagram. Bio dalla quale è sparito il riferimento al Milan, suo attuale club. Un tempismo alquanto strano se consideriamo le tante voci di mercato che circondano l'ex Lille, il quale non ha mai fatto mistero di voler cambiare maglia questa estate. Il suo procuratore comunque, Jorge Mendes, sta già lavorando per trovargli una nuova destinazione d'accordo con il club rossonero.,. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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