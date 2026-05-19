Il derby i social e il rinnovo | tutti gli indizi sul futuro di Dybala
Domenica allo Stadio Olimpico si è disputato il derby tra le due squadre di calcio, con una vittoria che ha portato entusiasmo ai tifosi. Durante l'incontro, sui social sono emerse conversazioni e commenti riguardanti il futuro di un noto giocatore. Nei giorni successivi, si sono moltiplicate le indiscrezioni sul possibile rinnovo contrattuale del calciatore, con alcuni segnali che indicano una trattativa in corso. L’attenzione è rivolta anche alle sue recenti dichiarazioni pubbliche e alle sue attività sui social network.
E’ stato un mezzogiorno magico quello di domenica sul campo dello Stadio Olimpico grazie alla vittoria nel derby contro la Lazio che fa sognare sempre di più la Champions League. Tra i protagonisti di questo successo c’è stato anche Paulo Dybala, tornato decisivo dopo il lungo stop per infortunio e per il quale continuano le valutazioni riguardo il futuro. Subito dopo la vittoria a Parma, le acque si erano agitate a seguito della dichiarazione dell’argentino, dove raccontava di non essere stato contattato dalla società, con la possibilità che il derby fosse l’ultima partita all’Olimpico. Negli ultimi giorni, però, il vento starebbe cambiando: se prima il numero 21 sembrava già sulla soglia della porta con un biglietto in mano verso il Boca Juniors, ad oggi non risulterebbe così lontana la permanenza nella Capitale. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
21 marzo 2004: DERBY SOSPESO DAGLI ULTRAS
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