Rafael Leao criticato al Milan scompare dai social

Rafael Leao, attaccante del Milan, è stato oggetto di critiche da parte dei tifosi e dei media nelle ultime settimane. Dopo le polemiche, il giocatore ha deciso di eliminare i suoi profili social, interrompendo ogni attività online. La sua assenza dai social media ha attirato l’attenzione, mentre nel frattempo si continua a seguire da vicino la sua situazione all’interno della squadra.

2026-04-28 12:57:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sulla serie A pervenuta in redazione: Raffaele Leone vive uno dei suoi momenti peggiori nella Milano. L’esterno portoghese non sta rendendo quanto si aspettano i tifosi del club rossonero, che lo pongono al centro del momento che sta vivendo la squadra, molto lontano dalla lotta per il titolo. Scudo. Tanto che il giocatore continua a mandare segnali del suo disagio sugli spalti. La sua ultima mossa è stata quella di scomparire dai social network. Ha cancellato il suo account instagram per isolarsi dalle critiche, che ormai da tempo sono numerose.🔗 Leggi su Justcalcio.com

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Rafael #Leao ha disattivato il suo profilo ufficiale da Instagram. Spesso lo ha usato per rispondere alle critiche o, nei giorni migliori, per esultare. Da oggi la pagina è disattivata, almeno per il momento. via @MilanNewsit x.com