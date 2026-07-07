Milan addio Leão | c' è il prezzo di saldo! Spunta il retroscena sul ' patto' Mendes-Cardinale

Notizia in breve

Rafael Leão lascerà il Milan al termine di questa sessione di calciomercato. Dopo sette stagioni, tra cui uno Scudetto e una Supercoppa Italiana, il giocatore si trasferirà altrove. Si parla di un prezzo di saldo per il suo trasferimento. Si ipotizza che ci siano accordi tra il suo agente e la società, con un possibile 'patto' tra il rappresentante e il proprietario del club. La decisione è stata comunicata ufficialmente.