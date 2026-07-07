Milan addio Leão | c' è il prezzo di saldo! Spunta il retroscena sul ' patto' Mendes-Cardinale
Rafael Leão lascerà il Milan al termine di questa sessione di calciomercato. Dopo sette stagioni, tra cui uno Scudetto e una Supercoppa Italiana, il giocatore si trasferirà altrove. Si parla di un prezzo di saldo per il suo trasferimento. Si ipotizza che ci siano accordi tra il suo agente e la società, con un possibile 'patto' tra il rappresentante e il proprietario del club. La decisione è stata comunicata ufficialmente.
Dopo sette stagioni di onorata militanza, uno Scudetto e una Supercoppa Italiana nel palmarès, si chiuderà ufficialmente in questa sessione estiva di calciomercato l'avventura di Rafael Leão con la maglia del Milan. Lo score recita 80 gol e 65 assist in 291 presenze ufficiali, ma i numeri oggi passano in secondo piano di fronte all'evidenza: si è concluso un ciclo, per volontà concorde di tutte le parti in causa. Da un lato il giocatore, che ha manifestato a più riprese il desiderio di confrontarsi con un nuovo campionato; dall'altro il club rossonero, che considera ormai esaurita la parabola dell'esterno lusitano a Milano. A decretare l'addio sono anche ragioni di natura tattica. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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