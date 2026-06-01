Il Milan ha stabilito il prezzo per la cessione di Leao, confermando la separazione definitiva con il giocatore. La pista turca è stata abbandonata dopo il fallimento delle trattative. Il numero dieci rossonero ha annunciato ufficialmente la fine del suo rapporto con il club durante la prossima sessione di calciomercato estiva.

Le strade di Rafael Leao e del Milan si separeranno definitivamente durante la prossima sessione estiva di calciomercato, dopo l’annuncio ufficiale con cui il numero dieci rossonero ha sancito la fine della sua esperienza a Milano. I vertici societari di via Aldo Rossi hanno preso atto della volontà del calciatore e, come rivelato dall’edizione odierna del Corriere della Sera, hanno fissato la valutazione del cartellino in una forbice compresa tra i 50 e i 60 milioni di euro. Una cifra importante ma accessibile per i grandi club europei, intenzionati ad approfittare della rottura tra il talento portoghese e l’ambiente milanista per assicurarsi uno degli esterni più dirompenti del panorama internazionale. 🔗 Leggi su Milanzone.it

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© Milanzone.it - Il Milan fissa il prezzo dello strappo con Leao: spunta il retroscena sul fallimento della pista turca

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