I dem vincono in Virginia per Trump voto di Midterm in salita | i repubblicani tremano in vista di novembre

Alle elezioni di Midterm, i democratici hanno ottenuto una vittoria in Virginia, mentre i repubblicani registrano un aumento del voto a livello nazionale, alimentando preoccupazioni tra i repubblicani in vista di novembre. I risultati in Virginia sono stati influenzati da diverse dinamiche, e i democratici si preparano alle prossime consultazioni con fiducia. La tensione tra le due forze politiche rimane elevata, con i repubblicani che cercano di invertire i trend favorevoli ai democratici.

L’azzardo in Virginia ha pagato e i dem guardano ora con ottimismo alle elezioni di Midterm. Mentre, al contrario, diventa sempre più in salita la strada in vista del voto di novembre per il presidente Donald Trump e le sue ambizioni di mantenere il controllo repubblicano al Senato e alla Camera, di fronte al gradimento popolare del tycoon ai minimi storici sotto il peso della guerra all’Iran. Anche il via libera al referendum sulla ridefinizione dei distretti elettorali della Virginia (51,6% di Sì contro 48,4% di No) è maturato a dispetto dell’ultimo appello alla bocciatura lanciato da Trump. L’importanza dell’esito sta nei numeri: lo Stato...🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - I dem vincono in Virginia, per Trump voto di Midterm in salita: i repubblicani tremano in vista di novembre Notizie correlate Leggi anche: Altro schiaffo a Trump in vista del midterm, la Virginia approva la ridefinizione dei collegi elettorali: i Repubblicani rischiano di perdere 4 seggi Discesa per Trump per le elezioni di midterm: i democratici vincono il referendum sui collegi in VirginiaI democratici hanno vinto il referendum per la ridefinizione dei collegi elettorali in Virginia negli Stati Uniti. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Schiaffo a Trump per le elezioni di midterm: i dem vincono il referendum sui collegi in Virginia; Usa, i democratici vincono il referendum sui collegi in Virginia. Elezioni di midterm a rischio per Trump; Negoziati Usa-Iran, quali sono i 'nodi' da sciogliere a Islamabad; Meloni: 'Su Hormuz l'Italia pronta a missione navale difensiva'. Schiaffo a Trump per le elezioni di midterm: i dem vincono il referendum sui collegi in VirginiaApprovata la ridefinizione dei distretti, la risposta alle manovre del tycoon in Texas. E ora gli equilibri per il Congresso cambiano ... msn.com Negli Stati Uniti i democratici vincono il referendum della VirginiaAGI - La Virginia premia i dem. Negli Usa i democratici hanno vinto il referendum per la ridefinizione dei collegi elettorali in Virginia. Lo riferiscono i media americani. I risultati finali del refe ... msn.com Gli elettori della Virginia hanno approvato un piano di ridefinizione dei distretti elettorali proposto dai Democratici, che potrebbe garantire loro fino a QUATTRO seggi aggiuntivi nelle prossime elezioni di medio termine, secondo le proiezioni di NBC News. - facebook.com facebook In Virginia è passato per pochissimo il referendum che permette di ridisignare i collegi a favore di Dem (il gerrymandering) in vista delle midterm in risposta a quanto fatto dagli Stati repubblicani. Grazie a questa nuova mappa, i Dem possono guadagnare quat x.com