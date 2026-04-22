I dem vincono in Virginia per Trump voto di Midterm in salita | i repubblicani tremano in vista di novembre

Da feedpress.me 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle elezioni di Midterm, i democratici hanno ottenuto una vittoria in Virginia, mentre i repubblicani registrano un aumento del voto a livello nazionale, alimentando preoccupazioni tra i repubblicani in vista di novembre. I risultati in Virginia sono stati influenzati da diverse dinamiche, e i democratici si preparano alle prossime consultazioni con fiducia. La tensione tra le due forze politiche rimane elevata, con i repubblicani che cercano di invertire i trend favorevoli ai democratici.

L’azzardo in Virginia ha pagato e i dem guardano ora con ottimismo alle elezioni di Midterm. Mentre, al contrario, diventa sempre più in salita la strada in vista del voto di novembre per il presidente Donald Trump e le sue ambizioni di mantenere il controllo repubblicano al Senato e alla Camera, di fronte al gradimento popolare del tycoon ai minimi storici sotto il peso della guerra all’Iran. Anche il via libera al referendum sulla ridefinizione dei distretti elettorali della Virginia (51,6% di Sì contro 48,4% di No) è maturato a dispetto dell’ultimo appello alla bocciatura lanciato da Trump. L’importanza dell’esito sta nei numeri: lo Stato...🔗 Leggi su Feedpress.me

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