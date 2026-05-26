Piazza Affari ha toccato i 50.220 punti, il livello più alto dal 2000. Nel 2022, la sinistra aveva previsto un calo dell'economia e un declino del Paese. La Borsa ha registrato un record storico, smentendo le previsioni negative.

Segnatevi questa data: 25 maggio 2026. La Borsa tocca a 50.220 punti. Nuovo record. Superati i 50.109 punti che l’indice di Piazza Affari registrò nel marzo 2000. Sì, avete letto bene: duemila. Ci sono voluti 26 anni e due mesi per andare oltre quei livelli. E il massimo storico viene raggiunto con un governo di centrodestra, che punta pure al record di durata (a settembre). Tra fine inverno e inizio primavera del 2000 a Palazzo Chigi c’era il primo premier post comunista: Massimo D’Alema. Ora la prima presidente post missina. Ai mercati piacciono gli estremi? In realtà la politica conta fino a un certo punto in Borsa. Conta se è stabile, certo, ma soprattutto se non rompe le scatole al mercato e agli investitori. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Per i dem la Meloni doveva portarci in rovina: la Borsa fa il record storico

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