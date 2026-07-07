Michelle Hunziker e Ilary Blasi hanno litigato? Cosa non torna

Circolano voci di tensioni tra Michelle Hunziker e Ilary Blasi, ma non ci sono conferme ufficiali. La discussione è nata in seguito alle assenze di alcune persone durante le nozze di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, evento che ha attirato molta attenzione nel mondo dello spettacolo. Le due conduttrici erano presenti alla cerimonia, ma non si sono viste insieme in occasioni pubbliche recenti. Nessun dettaglio ufficiale è stato fornito sulle relazioni tra le due.

L’amicizia tra Michelle Hunziker e Ilary Blasi è in crisi? Circolano nuovi rumors sul loro rapporto. Le nozze di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza hanno attirato l’attenzione del mondo dello spettacolo non solo per la cerimonia e gli ospiti presenti, ma anche per alcune assenze che hanno fatto discutere. Michelle Hunziker e Ilary Blasi hanno litigato? L’assenza al matrimonio di Aurora Ramazzotti Tra le assenze al matrimonio di Aurora Ramazzotti in tanti hanno notato quella di Ilary Blasi, che ha riacceso le indiscrezioni su un presunto allontanamento da Michelle Hunziker, amica di lunga data della conduttrice. Sui social e tra gli appassionati di gossip è bastata la mancata partecipazione della presentatrice al matrimonio per far tornare a circolare voci su una possibile crisi nel loro rapporto. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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Michelle Hunziker e Ilary Blasi hanno litigato Scoppia il gossip: ecco cosa è successo

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