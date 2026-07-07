Il gossip riguarda un presunto litigio tra Michelle Hunziker e Ilary Blasi. La notizia si diffonde in seguito alle nozze di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, evento che ha attirato molta attenzione nel mondo dello spettacolo. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle ragioni del possibile contrasto tra le due. La discussione tra le due figure pubbliche viene collegata al contesto dell’evento, ma non ci sono conferme ufficiali o dichiarazioni ufficiali a riguardo.

Le nozze di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza hanno monopolizzato l’attenzione del mondo dello spettacolo, ma, come spesso accade, intorno a un evento così seguito non sono mancati i retroscena. Tra gli argomenti più discussi delle ultime ore non ci sono stati soltanto gli ospiti presenti, bensì anche alcune assenze eccellenti, che hanno alimentato nuove indiscrezioni. In particolare, il mancato arrivo di Ilary Blasi ha riacceso una voce che circola periodicamente: quella di una presunta rottura dell’amicizia con Michelle Hunziker. Che succede tra Michelle Hunziker e Ilary Blasi? Scoppia il gossip. Tra gli invitati al matrimonio della figlia di Michelle Hunziker, molti hanno notato l’assenza di Giulio Berruti, compagno della conduttrice. 🔗 Leggi su Donnapop.it

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© Donnapop.it - Michelle Hunziker e Ilary Blasi hanno litigato? Scoppia il gossip: ecco cosa è successo e da dove nasce il pettegolezzo

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