Una giornalista con 22 anni di esperienza in un telegiornale statunitense ha perso più di 60.000 dollari in una truffa. Dopo aver scritto un messaggio di delusione, ha scoperto di essere stata ingannata e di aver affidato i propri risparmi a qualcuno che si è rivelato un truffatore. La donna ha condiviso il suo dispiacere e ha invitato a non fidarsi di nessuno, tranne che delle persone più vicine.

Un messaggio, poi l’amara scoperta. La giornalista Alex Delgado, che ha trascorso 22 anni della sua carriera come mezzobusto al Tg dell’emittente tv KSEE di Fresno in California, affiliata alla NBC, si è ritrovata al centro di una storia di truffa: ha perso oltre 60mila dollari. È la stessa donna a raccontarlo su TikTok. “Mi sento stupida, avrei dovuto essere più intelligente quando è accaduto. In questo momento della mia vita mi sento molto vulnerabile”, ha detto la donna.. Delgado ha ricevuto un testo dubbio. Chi le ha scritto sosteneva che il suo account aveva registrato alcune attività sospette e le chiedeva di chiamare un numero per segnalare “l’incidente”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Mi sono sentita una stupida, mi hanno truffato per oltre 60mila euro. Non fidatevi di nessuno. Tranne che di vostra madre”: la giornalista Alex Delgado disperata

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