Marina Viola ha trascorso 27 anni a occuparsi di suo figlio Luca, che soffre di una rara forma di sindrome di Down e autismo a basso funzionamento. Quando Luca ha deciso di vivere da solo, Marina ha provato un senso di colpa e si è chiesta se la scelta fosse fatta per il bene del figlio o per motivi personali. La sua esperienza evidenzia il percorso di una madre che ha dedicato gran parte della vita all’assistenza del proprio figlio, affrontando anche momenti di dubbio e riflessione.

È da questa frase che prende forma il nuovo libro di Marina, intitolato Il volo del tacchino, edito da Ponte alle grazie: il racconto di una madre che ha dovuto rinunciare molto presto all’idea di «famiglia perfetta», attraversando la paura, il senso di colpa, la fatica e persino la crisi della propria identità, per scoprire qualcosa di completamente diverso. Perché Luca - che parla poco, vive di musica, ama ballare i lenti dei Police, comunica attraverso associazioni tutte sue e ripete «I love you» centinaia di volte al giorno - è anche la persona più felice che Marina conosca. Con ironia, lucidità e una sincerità mai retorica, Marina Viola... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Marina Viola, mamma di Luca: «Quando mio figlio autistico è andato a vivere da solo mi sono sentita improvvisamente una madre terribile. Mi chiedevo: “Lo stiamo facendo per lui o per liberarci di un peso?”»

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