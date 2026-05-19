Pnrr | il Sud corre più del Nord con PIL e lavoro in forte crescita
Negli ultimi mesi, i dati economici mostrano che il Sud sta crescendo più rapidamente del Nord in termini di PIL e occupazione, grazie a investimenti pubblici e privati. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) ha portato a un aumento delle attività nel settore edile, contribuendo a ridurre il divario tra le due aree. La clausola Sud, che prevede un finanziamento maggiore rispetto alla popolazione reale, è stata introdotta per sostenere lo sviluppo e le infrastrutture nelle regioni meridionali.
? Punti chiave Come può il settore edile alimentare questo divario tra Nord e Sud?. Perché la clausola Sud garantisce più risorse rispetto alla popolazione reale?. Quali settori oltre alle costruzioni sosterranno la crescita del Mezzogiorno?. Come influirà l'inattività lavorativa sulla capacità di assorbire i nuovi fondi?.? In Breve Settore costruzioni cresce del 4,51% al Sud contro il 2,24% del Centro-Nord.. Clausola Sud garantisce almeno il 40% dei fondi alle regioni meridionali.. Occupazione trainata da edilizia sale del 2,88% al Sud e 1,60% al Nord.. Agricoltura e industria registrano rispettivamente aumenti dell'1,1% e dell'1,76%..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu
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