Pnrr | il Sud corre più del Nord con PIL e lavoro in forte crescita

Negli ultimi mesi, i dati economici mostrano che il Sud sta crescendo più rapidamente del Nord in termini di PIL e occupazione, grazie a investimenti pubblici e privati. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) ha portato a un aumento delle attività nel settore edile, contribuendo a ridurre il divario tra le due aree. La clausola Sud, che prevede un finanziamento maggiore rispetto alla popolazione reale, è stata introdotta per sostenere lo sviluppo e le infrastrutture nelle regioni meridionali.

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? Punti chiave Come può il settore edile alimentare questo divario tra Nord e Sud?. Perché la clausola Sud garantisce più risorse rispetto alla popolazione reale?. Quali settori oltre alle costruzioni sosterranno la crescita del Mezzogiorno?. Come influirà l'inattività lavorativa sulla capacità di assorbire i nuovi fondi?.? In Breve Settore costruzioni cresce del 4,51% al Sud contro il 2,24% del Centro-Nord.. Clausola Sud garantisce almeno il 40% dei fondi alle regioni meridionali.. Occupazione trainata da edilizia sale del 2,88% al Sud e 1,60% al Nord.. Agricoltura e industria registrano rispettivamente aumenti dell'1,1% e dell'1,76%..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pnrr: il Sud corre più del Nord con PIL e lavoro in forte crescita ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Pnrr, su occupazione e Pil spinta doppia alle regioni del SudArrivato sul rettilineo finale dell’attuazione, il Piano nazionale di ripresa e resilienza sembra non mantenere del tutto le promesse ambiziose della... Pil al palo e produttività sempre peggio: le stime del governo certificano il flop sulla crescita. Nonostante il PnrrI quasi 200 miliardi (di cui 72 a fondo perduto) in arrivo dalla Ue per il Piano nazionale di ripresa e resilienza uniti alle riforme che avrebbero... Pnrr, su occupazione e Pil spinta doppia alle regioni del SudNei calcoli Ifel impatto del 3,26% sul prodotto pro capite e del 2,88% sull’occupazione al Mezzogiorno contro il +1,5% e +1,22% del Nord ... ilsole24ore.com Pnrr al Sud, sfida aperta: Fondi nazionali e dall’Ue per garantire continuitàPiù risorse per investimenti dal bilancio dello Stato in vista del termine a giugno del Pnrr. La necessità emerge dalla due giorni Il Mezzogiorno dopo il Pnrr a cura della Fondazione Merita per Agenda ... napoli.repubblica.it