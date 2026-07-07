Una persona ha raccontato che un evento ha portato colore alla sua vita, definendolo l’unica nota positiva. La narrazione si concentra su due giorni: il primo, quando tutto inizia, e l’ultimo, quando la relazione termina. Tra i due momenti, si lascia spazio all’immaginazione sul resto della vicenda, senza dettagli aggiuntivi o spiegazioni sui motivi della rottura. La descrizione si focalizza sulla percezione soggettiva di quei giorni e sui sentimenti coinvolti.

Due giorni nella vita di due persone innamorate. Il primo, quando tutto comincia, e l’ultimo, quando ci si lascia. A chi legge, la possibilità di immaginare cosa è successo in mezzo. In questa puntata: Romain, 31 anni. “Sono figlio di agricoltori e faccio l’insegnante nel nord della Francia. Ho fatto coming out a vent’anni, dopo il mio anno di Erasmus. Mia madre ha accettato subito la mia omosessualità, mio padre meno. Quest’estate sono tornato dai miei genitori nell’ovest della Francia perché i medici hanno diagnosticato a mia madre un cancro in fase avanzata incurabile. Le prospettive sono pessime. Sono quindi diventato una sorta di badante, immerso in un’esperienza che ricorda le ‘istituzioni totali’ descritte dal sociologo inglese Erving Goffman. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - “Metteva un po’ di colore nella mia vita, era l’unica nota positiva”

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The true heiress is a divine doctor. She returns to the present and humiliates her family!

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