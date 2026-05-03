In un’intervista pubblicata nel programma della partita contro il Parma, un ex calciatore ha condiviso alcuni ricordi legati alla sua carriera e al suo legame con l’Inter. Ha parlato delle proprie origini e delle esperienze memorabili vissute a San Siro, sottolineando il forte attaccamento alla squadra in cui ha giocato. Le sue parole riflettono un sentimento di affetto duraturo nei confronti della società e delle stagioni vissute in maglia nerazzurra.

di Lorenzo Vezzaro Zenga interviene nel MatchDay Programme della sfida col Parma: dai ricordi d’infanzia alle notti magiche a San Siro. In occasione del match casalingo contro il Parma, la leggenda nerazzurra Walter Zenga ha concesso una lunga intervista ai microfoni del MatchDay Programme. L’ex portiere ha ripercorso la sua intera parabola nel club, ribadendo un senso di appartenenza che affonda le radici sin dai suoi primi passi nel mondo del calcio. IL LEGAME VISCERALE CON IL CLUB – «C’è una cosa che mi ha sempre reso diverso da tutti gli altri: io sono nato Interista, ho sempre vissuto da Interista, l’ho tifata, ho giocato in tutto il Settore Giovanile dai Pulcini fino alla Primavera, poi sono arrivato in Prima Squadra.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Zenga al Matchday Programme: «L’Inter è la mia vita e lo sarà per sempre, la squadra in cui ho giocato era unica»

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