Vlahovic Juve Bargione non ha dubbi! E’ lui l’unica nota positiva della sfida contro il Verona! – VIDEO

Durante la partita tra la Juventus e il Verona, l’attaccante serbo ha segnato l’unico gol della squadra, secondo il commento di Bargione. Il suo rendimento è stato l’unico aspetto che ha soddisfatto l’osservatore, che ha sottolineato come non ci siano altre note positive tra i giocatori in campo. La partita si è conclusa con questa rete, che ha rappresentato l’unico punto di rilievo per la squadra in quella occasione.

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