Meteo verso la terza ondata di caldo | temperature in aumento e afa sempre più intensa

L’Italia si avvicina a una terza ondata di caldo con temperature in aumento e afa più intensa. Dopo alcuni giorni di caldo moderato, l’alta pressione proveniente dal Nord Africa si rafforzerà sull’Europa meridionale e sul Mediterraneo centrale, coinvolgendo direttamente il territorio italiano. Le temperature saliranno ulteriormente, con condizioni di caldo più estremo e umidità elevata.

L’Italia si prepara a una nuova fase di caldo intenso. Dopo alcuni giorni con temperature elevate ma ancora senza eccessi diffusi, l’alta pressione nord-africana tenderà a rinforzarsi sull’Europa meridionale e sul Mediterraneo centrale, coinvolgendo in modo sempre più diretto anche la nostra Penisola. La fase più calda dovrebbe iniziare a farsi sentire soprattutto da giovedì 9 luglio, per poi accentuarsi ulteriormente nel corso del weekend e, con buona probabilità, anche durante la prossima settimana. Le temperature saliranno progressivamente sopra la media del periodo, con valori localmente vicini ai 40 gradi, in particolare nelle pianure interne, nelle aree lontane dal mare e nei settori più esposti al richiamo di aria calda subtropicale. 🔗 Leggi su Meteopop.it

Segui gli aggiornamenti su Meteo.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Nuova ondata di caldo africano: temperature verso i 40 gradi

Notizie e thread social correlati

Meteo, nuova ondata di caldo sull’Italia: temperature fino a 41°C e afa in aumentoUna nuova ondata di caldo sta interessando l’Italia, con temperature che hanno raggiunto fino a 41°C e un aumento dell’afa.

Nuova ondata di caldo africano sull’Italia: temperature fino a 39 gradi e afa in aumentoUn’ondata di caldo africano sta interessando l’Italia, con temperature che potranno raggiungere i 39 gradi.

Temi più discussi: Terza ondata di caldo anomalo, in verde solo Venezia e Verona. Ed è allarme siccità; Caldo estremo sull'Italia, arriva il picco: quando finisce l'afa? Il meteo; Terza ondata di caldo in Italia, ecco le città dove sono attese le temperature più alte; Meteo, è la fine della terza ondata di caldo: temperature giù di 10 gradi e temporali, le previsioni di Abelli.

Caldo record verso il picco, terza ondata tra temporali al Nord e oltre 40°C al Sud: previsioni meteo x.com

Caldo record verso il picco, terza ondata tra temporali al Nord e oltre 40°C al Sud: previsioni meteo(Adnkronos) – La terza ondata di calore africano sull’Italia si avvia verso il suo apice. Se il maltempo colpirà nelle prossime ore il Nord, dal Triveneto alla Pianura Padana, le temperature tuttavia ... msn.com

Meteo Italia, caldo africano verso il picco: temperature fin a oltre 45°C. Le previsioniSiamo nel pieno della terza ondata di calore del 2026: caldo intenso ed afa con temperature che sfiorano fino ai 45°C in Italia. meteo.it