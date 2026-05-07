Alle prime ore del mattino di oggi, le previsioni meteo indicano condizioni generalmente serene al Nord, con poca o nessuna variazione significativa nel cielo. Le temperature sono stabili e non si segnalano particolari fenomeni atmosferici nelle prime ore della giornata. La giornata proseguirà con condizioni di stabilità, secondo le previsioni aggiornate alle 6:15 del mattino.

meteo la buona giornata a queste le previsioni meteo al nord al mattino c'è lì poco o è regolare perdi con qualche piovasco tra Piemonte e Lombardia al pomeriggio instabilità il momento sui rilievi Alpini e sulla Liguria sereno o poco nuvoloso altrove in serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo tutto con cieli sereni o poco nuvolosi al centro al mattino cieli irregolarmente nuvolosi con le precipitazioni sparse tra Marche e Abruzzo al pomeriggio non sono previsti cambiamenti sostanziali in nottata attesi cieli coperti ovunque con ancora qualche piovasco sulle regioni del Medio Adriatico al sud e sulle Isole alla mattino nuvolosità...🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Meteo Roma del 07-05-2026 ore 06:15

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