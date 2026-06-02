meteo le previsioni in campania per martedi 2 giugno 2026

A Avellino il cielo sarà sereno per tutta la giornata, senza nuvole o pioggia. La temperatura massima prevista è di circa 26 gradi. Non sono attese perturbazioni o cambiamenti nel clima durante il giorno. Le condizioni meteo rimarranno stabili per tutto il territorio della provincia, offrendo una giornata soleggiata e asciutta.

Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, martedi 2 giugno 2026. Avellino – Bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 3791m. I venti saranno al mattino assenti, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente. Benevento – Bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 3803m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Ovest-Sudovest. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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Meteo, previsioni e tendenza meteo Italia Lunedì 19 gennaio 2026

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