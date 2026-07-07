meteo italia le previsioni di giuliacci tra caldo e temporali

Le previsioni indicano un ritorno del caldo intenso sull’Italia, con temperature in aumento. Tuttavia, prima di raggiungere i picchi, si prevedono ancora alcuni giorni di variabilità atmosferica. Temporali e rovesci sono attesi in diverse zone, accompagnati da un calo temporaneo delle temperature. La situazione meteorologica resta instabile, con condizioni che cambiano di giorno in giorno.

L’estate torna a mostrare il suo volto più caldo, ma prima di una nuova impennata delle temperature l’Italia dovrà attraversare ancora qualche giornata caratterizzata da una certa variabilità. Il tempo, infatti, continuerà a dividersi tra ampie schiarite e improvvisi acquazzoni, soprattutto nelle ore più calde della giornata, con una situazione destinata a coinvolgere diverse regioni della Penisola. Dopo il recente aumento delle temperature favorito dall’anticiclone delle Azzorre, il quadro meteorologico resta infatti piuttosto movimentato. L’alta pressione continuerà a garantire condizioni generalmente stabili su gran parte del territorio nazionale, ma non sarà sufficiente a impedire del tutto la formazione di temporali pomeridiani nelle aree interne e sui rilievi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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METEO GIOVEDI' 25 giugno: CALDO IN ATTESA DEL CALDISSIMO

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