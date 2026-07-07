Meteo quando torna il caldo estremo e finiscono i temporali | le previsioni di Giuliacci

Dal 14 al 16 luglio, un anticiclone africano porterà temperature elevate su tutta Italia, secondo le previsioni di Giuliacci. Prima di questo, si prevedono rovesci e temporali su alcune regioni, con un calo delle temperature. Dal 14 al 16 luglio, il caldo estremo tornerà, ponendo fine ai temporali che si sono verificati in precedenza. Le aree più colpite dai temporali saranno identificate nelle previsioni.

Le previsioni meteo del colonnello Mario Giuliacci a Fanpage.it: "Dal 14 al 16 luglio torna l'anticiclone africano con temperature alte su tutta Italia, ma prima scenderanno e ci saranno rovesci e temporali: ecco le regioni più colpite". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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