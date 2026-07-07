All’ottantesimo minuto, l’Argentina si trovava sotto di due reti contro l’Egitto. A dieci minuti dalla fine, un rigore sbagliato da Messi non ha fermato la rimonta: un assist di Messi e un gol di Fernandez hanno portato la squadra alla vittoria per 3-2. Messi ha segnato un gol e pianto sul campo, mentre l’Argentina ha conquistato l’accesso ai quarti di finale.

I campioni in carica vincono in rimonta, al 79’ erano sotto 2-0. Leo ancora una volta decisivo, di Fernandez il gol qualificazione. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Messi, rigore sbagliato, assist, gol e lacrime: l’Argentina ribalta l’Egitto (3-2) e vola ai quarti

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Messi sbaglia rigore possibile 1-0 Argentina - Austria

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Cala il sipario #argentina dall’inferno al paradiso prima il rigore sbagliato poi il Dio del calcio ha detto a #messi prego fai ciò che vuoi assist e goal #marinozzi i campioni del mondo in carica passano 3-2 dopo essere stati sotto 0-2! x.com

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