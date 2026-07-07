Messi e Lautaro eroici l’Argentina rimonta due gol all’Egitto di Salah e vince 3-2
L'Argentina ha vinto 3-2 contro l'Egitto, rimontando due gol. Messi e Lautaro Martinez hanno contribuito alla rimonta, che ha portato alla vittoria. Dopo una sconfitta contro Capo Verde, la squadra di Scaloni è stata messa sotto pressione da un avversario organizzato e rapido nelle ripartenze.
Quando in campo si hanno campioni come Lionel Messi, la speranza è l’ultima a morire. L’undici di Lionel Scaloni, dopo lo spavento contro Capo Verde, fa ancora peggio e viene ingabbiato da un Egitto quadrato, preciso e letale in ripartenza. Dopo una partenza perfetta, i Faraoni passano al quarto d’ora con Ibrahim ma nessuno crede che l’Argentina possa davvero rischiare. Quando il portiere Shobeir para un rigore a Leo Messi, la preoccupazione del pubblico presente ad Atlanta inizia a salire. Il guardiameta egiziano si supera più volte, fino a quando, nella ripresa, l’Egitto colpisce ancora in contropiede. Dopo che la prima rete di Ziko viene annullata, Salah gli fornisce un grande assist poco dopo per il 2-0 Egitto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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