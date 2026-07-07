Messi e Lautaro eroici l’Argentina rimonta due gol all’Egitto di Salah e vince 3-2

Notizia in breve

L'Argentina ha vinto 3-2 contro l'Egitto, rimontando due gol. Messi e Lautaro Martinez hanno contribuito alla rimonta, che ha portato alla vittoria. Dopo una sconfitta contro Capo Verde, la squadra di Scaloni è stata messa sotto pressione da un avversario organizzato e rapido nelle ripartenze.