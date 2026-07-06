L' Egitto lancia la sfida all' Argentina Il dt Hassan | Messi? Noi abbiamo Salah Pronti a fare la storia

L’Egitto si prepara per l’ottavo di finale contro l’Argentina, forte di un’imbattibilità che lo ha portato più avanti in un Mondiale di sempre. Il direttore tecnico ha dichiarato che, invece di temere Messi, puntano su Salah e sono pronti a fare la storia. Nessuna paura, solo stimoli per affrontare la partita.

Nessuna paura, semmai grandi stimoli. L’Egitto aspetta con malcelata ambizione l’ottavo di finale contro l’Argentina, forte di un’imbattibilità che l’ha condotto più avanti di sempre in un Mondiale. E così il direttore tecnico della nazionale, Ibrahim Hassan, che è anche il fratello gemello del ct Hossam Hassan, lancia la sua sfida scegliendo parole a effetto: “L’Egitto è la storia stessa, la storia del mondo e della vita. Il minimo che possiamo fare è scrivere una pagina storica del nostro sport. Messi? Noi abbiamo 26 giocatori che lotteranno come lui su ogni pallone. E poi abbiamo Salah.”. Il problema per gli egiziani è che Salah, sia pure rinfrancato dal rigore a cucchiaio segnato contro l’Australia, è arrivato in America in condizioni non brillanti dopo una brutta stagione vissuta con il Liverpool. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - L'Egitto lancia la sfida all'Argentina. Il d.t. Hassan: "Messi? Noi abbiamo Salah. Pronti a fare la storia"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Nuova Zelanda-Egitto 0-0: c'è bomber Just, Hassan si affida alle stelle Salah e Marmoush

Leggi anche: LIVE Alle 3 Nuova Zelanda-Egitto: c'è bomber Just, Hassan si affida alle stelle Salah e Marmoush

Temi più discussi: Kamel Ghribi lancia la sfida a Saied per governare una Tunisia piena di debiti; Mondiali 2026, Abdelmaguid affonda l’Australia: passa l’Egitto ai rigori; È dell’Egitto la gioia di passare un turno da dentro o fuori; Egitto, Astoi chiede azioni su carburante, permessi e infrastrutture.

L'Egitto lancia la sfida all'Argentina. Il d.t. Hassan: Messi? Noi abbiamo Salah. Pronti a fare la storiaPer la sfida ai campioni in carica la squadra si appoggia alle stelle della Premier che però sono reduci da campionati non proprio positivi ... gazzetta.it

Struttura élite tolteca e tombe scolpite scoperte vicino a Tula reddit

Business news: Egitto, lanciato programma offerta pubblica iniziale per settore petrolifero, tre società in BorsaL'Egitto ha lanciato la prima fase del suo programma di offerta pubblica iniziale (Ipo) per il settore petrolifero, quotando tre ... agenzianova.com