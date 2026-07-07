Messi altro rigore sbagliato | contro l’Egitto arriva il secondo errore ai Mondiali

Durante la partita contro l’Egitto, il giocatore ha calciato un rigore che è finito fuori, aggiungendosi a un altro errore dal dischetto in questa edizione dei Mondiali 2026. Si tratta del secondo rigore sbagliato dal giocatore in questa competizione, un record negativo mai registrato prima. La gara si è conclusa senza ulteriori dettagli sul risultato finale.

Messi, altro errore dal dischetto: contro l’Egitto arriva il secondo rigore fallito ai Mondiali e un record negativo mai visto. Un altro rigore sbagliato, il secondo in questi Mondiali 2026. Al 21’ di Argentina – Egitto, Lionel Messi si è fatto ipnotizzare da Mohamed Shobeir: il portiere egiziano ha intuito la conclusione del numero 10, tuffandosi alla sua sinistra e respingendo un tiro potente ma poco angolato. Un episodio che segna un record negativo per Messi: mai nessun giocatore aveva fallito due rigori nella stessa edizione della rassegna iridata. Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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Messi sbaglia rigore possibile 1-0 Argentina - Austria

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