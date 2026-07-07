Il cancelliere tedesco ha affermato che il vertice di Ankara dovrebbe trasmettere il messaggio di una NATO più europea. Prima di partire per l'incontro dell'Alleanza in Turchia, ha sottolineato l'obiettivo di rafforzare il ruolo europeo all’interno dell’organizzazione. La dichiarazione si inserisce nel contesto di una strategia di rafforzamento delle collaborazioni tra i paesi europei e gli altri membri della NATO.

Roma, 7 lug. (askanews) - Dal vertice di Ankara deve uscire il messaggio che "stiamo costruendo una NATO più europea". Lo ha dichiarato il cancelliere tedesco Friedrich Merz, prima di partire per il vertice dell'Alleanza in Turchia. "Mi auguro che insieme riusciamo a infondere lo spirito di Ankara. Da questo vertice deve uscire questo messaggio: stiamo costruendo una NATO più europea, affinché la NATO possa rimanere transatlantica", ha dichiarato il cancelliere tedesco. "Il primo ministro Mark Carney ha dichiarato ieri sera (lunedì sera, ndr), come avrete sentito, che il Canada ha deciso di acquistare uno o più sottomarini tedeschi-norvegesi della classe 212 CD", ha ricordato Merz, definendola una delle più grandi commesse nel settore della difesa nella storia della Germania. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Merz scommette sullo "spirito di Ankara" per una NATO più europea

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Merz scommette sullo spirito di Ankara per una NATO più europea

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