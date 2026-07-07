Oggi si tiene a Ankara il summit della NATO, con un focus sulla presenza europea nell’alleanza. Secondo fonti ufficiali, l’attuale struttura non è più sostenibile, poiché si chiede a un Paese con 350 milioni di abitanti, situato a otto ore di volo, di difendere altri membri contro la Russia. La discussione riguarda la capacità di difesa collettiva e la necessità di rivedere il ruolo degli Stati Uniti, che ospitano circa 600 milioni di persone nell’area NATO.

Ankara, 6 lug. (Adnkronos) - La Nato com'è stata finora non è più "sostenibile", perché non si può chiedere a "un Paese con 350 milioni di abitanti che vivono a otto ore di volo da qui", gli Usa, "di difenderci dai russi, con 600 milioni di persone che vivono in questa parte del territorio Nato". Il segretario generale dell'Alleanza atlantica Mark Rutte ha delineato così, ad Ankara, l'essenza del 'burden sharing' ora evoluto in 'burden shifting', il riequilibrio degli oneri che comporta la difesa dell'Europa e che gli Usa non hanno più intenzione di sostenere, perché concentrati sul Pacifico. Serve un riequilibrio, ha sottolineato l'ex premier olandese, con un ruolo maggiore dell'Europa, mentre gli Usa, pur continuando a offrire l'ombrello nucleare, delegheranno sempre più la difesa convenzionale agli europei. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Nato, oggi il summit di Ankara: Alleanza sempre più europea

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Macron, NATO Leaders in Ankara - Geopolitical Shift Happening

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