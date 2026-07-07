Mercato San Severino 376mila euro per l’efficientamento della scuola Santoro
Il Comune di Mercato San Severino ha ottenuto un finanziamento di circa 376mila euro dal GSE per interventi di efficientamento energetico nella scuola “Vincenzo Santoro” situata nella frazione Pandola. I lavori mirano a rendere l’edificio un edificio “ad impatto quasi zero”, con l’obiettivo di migliorare le prestazioni energetiche del plesso scolastico. L’intervento rientra in un progetto volto a ridurre i consumi e l’impatto ambientale dell’edificio.
La scuola “Vincenzo Santoro” della frazione Pandola, a Mercato San Severino, si prepara a diventare un edificio “ad impatto quasi zero”. Il Comune ha ottenuto un finanziamento di circa 376mila euro in quota GSE, destinato a interventi di efficientamento energetico del plesso scolastico. Il contributo, riconosciuto dal Gestore dei Servizi Energetici, consentirà all’Ente di realizzare lavori finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edificio, senza gravare sul bilancio comunale. “Si tratta di un altro risultato importante per la nostra città – ha dichiarato il sindaco Antonio Somma – che si aggiunge all’elenco dei finanziamenti già ottenuti sul versante della conversione energetica. 🔗 Leggi su Zon.it
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