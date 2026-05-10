Mercato San Severino sotto choc muore mentre canta alla festa della nipote | addio a Pinuccio Calvanese

Una giornata di festa si trasforma in tragedia a Mercato San Severino, dove un uomo è deceduto mentre si esibiva cantando durante la festa della nipote. La cerimonia, che avrebbe dovuto essere un momento di gioia e condivisione, si è conclusa con la notizia della morte di Pinuccio Calvanese. La manifestazione si svolgeva in un contesto di celebrazione di un matrimonio, quando improvvisamente si è verificato l’incidente.

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Una giornata di festa si trasforma in tragedia. Doveva essere una giornata di festa, piena di musica, sorrisi e familiari riuniti per celebrare una promessa di matrimonio. In pochi istanti, però, tutto si è trasformato in tragedia. A Mercato San Severino la comunità piange la scomparsa di Pinuccio Calvanese, 63 anni, morto improvvisamente mentre cantava durante il ricevimento organizzato per la nipote. L’uomo si trovava in un ristorante del Salernitano insieme ai parenti quando ha deciso di dedicare una canzone ai futuri sposi. Un gesto spontaneo, nato dalla sua più grande passione: il canto. Proprio durante l’esibizione, però, il 63enne si sarebbe improvvisamente accasciato davanti agli invitati.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Mercato San Severino sotto choc, muore mentre canta alla festa della nipote: addio a Pinuccio Calvanese ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Tragedia in Campania: uomo si sente male e muore mentre canta alla festa della nipote. Pietro Monici muore a 39 anni travolto dall'albero mentre pesca: ricoverato sotto choc l'amico che ha assistito alla tragediaTREVISO - Stava pescando con un amico sulla riva del canale fra i palazzoni di via Botteniga, a Treviso, quando un enorme pioppo è crollato... Argomenti più discussi: Acque inquinate nel bacino del Sarno, da Mercato San Severino una richiesta di risposte urgenti alla Regione; CIRCO BRAUM: MERCATO SAN SEVERINO LE FOTO dello show; Beccato con quasi 400 grammi di cocaina, per un giovane obbligo di firma; TOURNEE: I CIRCHI A MAGGIO 2026.