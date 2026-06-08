Mercato San Severino inaugurazione per la sistemazione idraulica della vasca Coscia
Mercoledì 10 giugno si è svolta l’inaugurazione della nuova sistemazione idraulica della vasca Coscia a Mercato San Severino. L’intervento, volto a migliorare la sicurezza del territorio, ha comportato lavori di manutenzione e messa in sicurezza dell’area. La cerimonia ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e tecnici coinvolti nel progetto. L’intervento si inserisce in un piano più ampio di interventi per la gestione delle acque e la prevenzione di eventuali alluvioni.
Un’opera strategica per la sicurezza del territorio e la tutela dei cittadini. Mercoledì 10 giugno alle ore 10 sarà inaugurato l’intervento di sistemazione idraulica della vasca “Coscia” e del suo immissario, infrastruttura fondamentale per la difesa del suolo e la mitigazione del rischio idrogeologico nell’area di Mercato San Severino. L’intervento è destinato a garantire una maggiore protezione alle zone più esposte del territorio, consentendo di affrontare con maggiore efficacia gli eventi meteorologici intensi che negli ultimi anni hanno interessato sempre più frequentemente il comprensorio. Un’opera fondamentale per la sicurezza idraulica. 🔗 Leggi su Zon.it
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