mercato san severino inaugurazione per la sistemazione idraulica della vasca coscia

Notizia in breve

Mercoledì 10 giugno si è svolta l’inaugurazione della nuova sistemazione idraulica della vasca Coscia a Mercato San Severino. L’intervento, volto a migliorare la sicurezza del territorio, ha comportato lavori di manutenzione e messa in sicurezza dell’area. La cerimonia ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e tecnici coinvolti nel progetto. L’intervento si inserisce in un piano più ampio di interventi per la gestione delle acque e la prevenzione di eventuali alluvioni.