Mercato Milan Live | Arrivato Amorim Gila atteso il rilancio rossonero

Il Milan ha annunciato l’arrivo di Amorim come nuovo acquista e si aspetta un rilancio di Gila in vista della prossima stagione. La sessione di calciomercato prosegue con aggiornamenti quotidiani, mentre il club monitora le operazioni in corso e definisce le strategie di rafforzamento. Oggi, 7 luglio 2026, si continuano a seguire le trattative e le novità legate alle acquisizioni e alle cessioni dei giocatori.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Benvenuti alla diretta live di PianetaMilan.it sul mercato rossonero. Oggi, martedì 7 luglio 2026, continueremo a raccontarvi l'evoluzione di questa campagna acquisti. Ufficializzato l'arrivo di Gonçalo Ramos dal PSG per 74 milioni di euro più bonus, il Diavolo si è messo alla ricerca di un paio di difensori centrali. Rifiutata la prima offerta dei rossoneri per Mario Gila: a Claudio Lotito, Presidente della Lazio, non bastano più 25 milioni di euro. Ne vuole 30 garantiti. È atteso, nelle prossime ore, il rilancio del Diavolo. Una volta che sarà chiusa l'operazione per il centrale spagnolo, i rossoneri si concentreranno anche sulle cessioni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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