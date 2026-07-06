Ruben Amorim è arrivato a Milano e ha dichiarato di essere molto felice. Il tecnico portoghese ha raggiunto la città poco prima delle 14, atterrando all’aeroporto di Linate. Martedì sarà presente a Milanello per le visite mediche e le discussioni relative alla sua nuova posizione. Nel frattempo, sono previste ore decisive per il calciatore Gila, con aggiornamenti attesi nelle prossime ore.

Ruben Amorim ha ufficialmente iniziato la sua avventura al Milan. Poco prima delle ore 14 il portoghese è atterrato a Linate rilasciando le prime parole: "Sono molto felice". L'ex Manchester United farà adesso un primo passaggio nella sede del club in Via Aldo Rossi, mentre martedì muoverà i primi passi nel centro sportivo di Milanello per visionare le strutture e in attesa del raduno della squadra previsto lunedì 13., A Milanello il tecnico portoghese ci vivrà almeno fino alla fine della preparazione pre-campionato, in attesa di trovare la sistemazione definitiva. Con Amorim arriveranno a Milano l'allenatore in seconda Carlos Fernandes, i collaboratori tecnici Emanuel Ferro e Adelio Candido, collaboratore tecnico, il preparatore dei portieri Jorge Vital e Paulo Barreira, responsabile della preparazione atletica. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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© Sportmediaset.mediaset.it - Amorim è arrivato a Milano: "Sono molto felice". Martedì è atteso a Milanello, ore decisive per Gila

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