Amorim è arrivato a Milano | Sono molto felice è una grande sfida Martedì è atteso a Milanello ore decisive per Gila

Alle 13:50, un uomo è arrivato all’aeroporto di Linate e ha subito lasciato l’aeroporto in direzione di Milano. Poco prima delle 14, ha rilasciato dichiarazioni ai giornalisti, esprimendo felicità e definendo la nomina come una grande sfida. È atteso a Milanello martedì, quando si svolgeranno incontri decisivi per un giocatore.

Ruben Amorim ha ufficialmente iniziato la sua avventura al Milan. Poco prima delle ore 14 il portoghese è atterrato a Linate rilasciando le prime parole: "Sono davvero molto felice di essere qui - ha detto il neo tecnico rossonero - È un onore essere l'allenatore del Milan. Perché ho scelto il Milan? È un club davvero speciale per me, è una grande sfida. Avevo promesso a me stesso, dopo l'ultima esperienza, che avrei scelto una sfida più piccola, ma il fatto di essere qui è una cosa ancora più grande. Sono davvero orgoglioso di trovarmi qui, voglio solo lavorare con i miei giocatori, con il mio staff e lavorare sodo". E ancora: "Non sono ingenuo, so che abbiamo molto da fare, ma se sei l'allenatore del Milan, devi giocare per vincere. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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Milan, Amorim arriva a Milano: Felice di essere qui. È un onore, voglio vincere

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[Moretto] È fatta per Rúben Amorim all'AC Milan. L'allenatore portoghese firmerà un contratto fino al 2028. L'accordo include anche l'opzione per un terzo anno aggiuntivo. Tutte le pratiche saranno finalizzate nelle prossime ore. reddit