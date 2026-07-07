È morta la cagnolina Bice, che aveva vissuto con i suoi proprietari per diversi anni. La perdita di un animale domestico, secondo quanto riferito, provoca un dolore molto forte e difficile da esprimere. Il commento di alcuni riguarda il fatto che Bice sarebbe stata felice di sapere che la ricordano con affetto. La notizia è stata condivisa da persone legate alla cagnolina, che hanno espresso il loro dolore per la perdita.

Quando ci lascia un cagnolino che ha vissuto con noi per anni si prova un dolore immenso, indescrivibile. Si fa fatica a pensare di poter andare avanti senza di lui. Così probabilmente si sentiranno Francesca Fagnani ed Enrico Mentana che salutano per sempre la loro Bice. «Oggi la nostra amata cagnolina Bice se ne è andata. Il dolore è profondo e personale, ci tengo però a ringraziare i medici di AniCura Roma Sud che hanno fatto il possibile e oltre per salvarla, con l’amore che solo chi sceglie questo lavoro per missione sa donare. Un abbraccio speciale a tutti i proprietari di cani che ho conosciuto in questi giorni. Buon ponte amore mio», scrive su Instagram la giornalista e conduttrice de “La Belva”. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Mentana e Francesca Fagnani in lutto, è morta la cagnolina Bice: "Ne sarebbe felice"

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