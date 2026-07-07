Il bilancio 2025 di Qualità & Servizi si chiude in attivo, con una gestione che ha mantenuto una stretta collaborazione con i Comuni. Dopo la crisi causata dall’epidemia di salmonella nel settembre 2024, che ha portato a conseguenze legali, l’azienda ha continuato a garantire il servizio nelle mense scolastiche mantenendo i conti in ordine. La cooperazione con le amministrazioni locali ha contribuito a stabilizzare la situazione e a migliorare la gestione complessiva.

Chiude in attivo il bilancio 2025 di Qualità & Servizi. Dopo la ‘batosta’ dell’epidemia da salmonella del settembre 2024, con strascichi giudiziari ancora in corso e mesi drammatici vissuti dalla società, l’azienda che gestisce le refezioni scolastiche dei Comuni di Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, Signa, Calenzano per la Piana, Carmignano, Barberino di Mugello e Capannori torna a risultati positivi. A ratificare il rendiconto, ieri mattina nella sede aziendale di via del Colle a Calenzano, l’assemblea dei soci: secondo i dati forniti l’utile netto è di 90mila euro e il fatturato è in crescita. "L’incremento del fatturato registrato nel corso del 2025 – commenta Filippo Fossati Amministratore unico di Qualità & Servizi - testimonia un trend ormai chiaro e consolidato sul territorio regionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Mense scolastiche, conti in ordine: "Costante sinergia con i Comuni"

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