Memories | tutto quello che c’è da sapere sul film

Stasera alle 21:30 su Canale 5 va in onda il film “Memories”, diretto da Abdullah Oguz. La pellicola vede nel cast Neslihan Atagül, Ekin Koç, Zeynep Kankonde, Salih Özmener e Tayfun Sav. La trama e i dettagli specifici sul contenuto non sono stati comunicati in questa notizia.

Memories: trama, cast e streaming del film su Canale 5. Questa sera, 7 luglio 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda Memories, film diretto da Abdullah Oguz con Neslihan Atagül, Ekin Koç, Zeynep Kankonde, Salih Özmener, Tayfun Sav. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama e cast. Özgür, erede viziato e spocchioso, compiuti 18 anni deve fare in conti col testamento del nonno: tornare nel villaggio della sua infanzia, vivere di una misera rendita e diplomarsi. Ma quali sono gli attori che formano il cast? Nei ruoli principali vediamo: Neslihan Atagül, Ekin Koç, Zeynep Kankonde, Salih Özmener, Tayfun Sav. Streaming e tv. 🔗 Leggi su Tpi.it

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