Un action-thriller ad alta tensione firmato Joe Carnahan che trasforma una tranquilla stazione di polizia in un campo di battaglia tra sicari, truffatori e un'agente costretta a resistere al caos. Stasera, domenica 24 maggio, su Rai 4 alle 21:20 va in onda Copshop - Scontro a fuoco, action-thriller diretto da Joe Carnahan che trasforma una tranquilla stazione di polizia in una trappola letale. Tra sicari, doppi giochi e un'agente inesperta costretta a reagire, il film costruisce una tensione crescente fatta di alleanze instabili e colpi di scena. La trama di Copshop - Scontro a fuoco Il truffatore ed ex intermediario della malavita Teddy Murretto è in fuga disperata attraverso il deserto del Nevada, braccato dal letale sicario Bob Viddick. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Copshop - Scontro a fuoco stasera su Rai 4: trama, cast durata e curiosità del film

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