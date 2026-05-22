Sisu – L’immortale stasera su Rai 4 | trama cast e curiosità del film
Questa sera su Rai 4 viene trasmesso il film finlandese diretto da Jalmari Helander, ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale. La pellicola si concentra sulla figura di un cecchino leggendario, ispirandosi a eventi storici e personaggi reali dell’epoca. Il cast include attori noti nel genere d’azione, mentre la narrazione si sviluppa attraverso scene d’azione intense e sequenze di sparatorie. La produzione è stata realizzata con un’attenzione particolare ai dettagli storici e alle atmosfere militari.
Questa sera in prima serata su Rai 4 va in onda l'action finlandese di Jalmari Helander ispirato alla Seconda Guerra Mondiale e alla figura del leggendario cecchino Simo Häyhä. Stasera venerdì 22 maggio alle 21.20 su Rai 4 va in onda Sisu - L'immortale, un action movie finlandese diventato cult che mescola Seconda Guerra Mondiale, western e vendetta estrema. Ambientato nella Lapponia del 1944, il film racconta la lotta disperata di un cercatore d'oro contro un gruppo di soldati nazisti, in un crescendo di violenza stilizzata e sopravvivenza senza limiti. La trama di Sisu - L'immortale: quando la vendetta non conosce limiti Nel cuore della Lapponia, un ex soldato soprannominato l'Immortale si ritrova a fronteggiare un plotone nazista che ha commesso l'errore di derubarlo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
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