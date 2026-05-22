Sisu – L’immortale stasera su Rai 4 | trama cast e curiosità del film

Questa sera su Rai 4 viene trasmesso il film finlandese diretto da Jalmari Helander, ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale. La pellicola si concentra sulla figura di un cecchino leggendario, ispirandosi a eventi storici e personaggi reali dell’epoca. Il cast include attori noti nel genere d’azione, mentre la narrazione si sviluppa attraverso scene d’azione intense e sequenze di sparatorie. La produzione è stata realizzata con un’attenzione particolare ai dettagli storici e alle atmosfere militari.

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