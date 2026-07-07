Meloni ad Ankara la posizione dell’Italia e rapporto con Trump
Al vertice di Ankara, la premier italiana è arrivata per la cena di apertura. Durante l’evento, l’ex presidente degli Stati Uniti ha rivolto nuove critiche al governo italiano. La tensione tra i due paesi si fa più evidente con le dichiarazioni di Trump, mentre l’Italia mantiene la propria posizione ufficiale. La visita della premier si svolge in un clima di attesa e di confronto tra i leader presenti.
Al vertice di Ankara approda anche la tensione tra Stati Uniti e Italia. Nuove critiche di Trump alla premier Meloni attesa nella capitale turca per la cena di apertura dell’incontro. Servizio di Augusto Cantelmi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
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