Durante un matrimonio civile nel Comune di Melito, un infisso della sala consiliare si è staccato improvvisamente, cadendo e ferendo il padre della sposa. La cerimonia si stava svolgendo quando la finestra si è sganciata, provocando l’incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno assistito l’uomo e verificato le condizioni di salute. La sala consiliare è stata temporaneamente chiusa per verifiche sulla sicurezza dell’infisso.

Quella che doveva essere una giornata di festa si è trasformata in pochi istanti in un momento di paura al Comune di Melito. Durante la celebrazione di un matrimonio civile, un grande infisso della sala consiliare si è improvvisamente staccato, cadendo e colpendo il padre della sposa. L'uomo, che si trovava nelle immediate vicinanze della finestra, ha riportato un trauma alla testa. Soccorso nell'immediato dalle persone presenti, è stato poi affidato alle cure del personale del 118. Fortunatamente, secondo le prime informazioni riportate da Il Mattino, le sue condizioni non destano particolare preoccupazione. L'episodio ha provocato forte apprensione tra gli sposi, i familiari e tutti gli invitati, interrompendo bruscamente la cerimonia e trasformando un momento di gioia in un'esperienza carica di tensione. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Melito, tragedia sfiorata: finestra si stacca durante matrimonio e ferisce padre della sposa

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