Il Napoli sta negoziando il rinnovo di contratto con Scott McTominay, centrocampista in prestito. Sono stati richiesti 10 milioni di euro di ingaggio, ma si pensa che l’accordo possa essere raggiunto a circa 7 milioni. La trattativa è considerata prioritaria per il club, anche se non ha ricevuto molta attenzione pubblica finora.

Il rinnovo di McTominay è la priorità del Napoli. Se ne parla pochissimo ma è il rinnovo di Scott McTominay l’operazione più importante e delicata che attende il Calcio Napoli. Nel biennio di Conte, l’inglese che gioca per la Scozia è diventato il leader del Napoli. Con i suoi gol, è stato l’uomo più decisivo per la conquista del quarto scudetto (il secondo è stato Lukaku). Si è confermato anche nella seconda stagione in cui però il resto della squadra non è stata alla sua altezza. McTominay merita un rinnovo in linea con le sue prestazioni da quando è a Napoli. Nicolò Schira scrive su X che attualmente il centrocampista guadagna 4,4 milioni più bonus. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - McTominay, chiesti al Napoli 10 milioni di ingaggio: si può chiudere a 7 (Schira)

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Schira: Il Napoli tratta il rinnovo con McTominay. Lo scozzese chiede 10 milioniIl Napoli tratta il rinnovo del contratto di Scott McTominay. La prima richiesta del centrocampista scozzese sarebbe molto alta. areanapoli.it

Scotto: Allegri would keep Lukaku more than Lucca. Renewals: McTominay asked us to wait. reddit

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