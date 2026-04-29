Lewandowski Juventus il polacco accetta l’ingaggio al ribasso | ora si può chiudere la trattativa!

Il centravanti polacco ha accettato di ridurre l’ingaggio e di firmare un contratto di due anni con il club. La trattativa con l’agente del giocatore può essere conclusa ora che l’accordo economico è stato raggiunto. La firma del contratto è prevista nelle prossime ore, portando a una possibile ufficializzazione dell’operazione.

di Angelo Ciarletta Lewandowski Juventus, il centravanti accetta l’ingaggio al ribasso spalmato su due anni: ora si può chiudere la trattativa con l’agente. Secondo quanto riportato da La Stampa, la Juve avrebbe effettuato il sorpasso decisivo sul Milan nella corsa a Robert Lewandowski. L’attaccante di 37 anni è in scadenza di contratto con il Barcellona a giugno e non sembra intenzionato a rinnovare il suo legame con i catalani. CALCIOMERCATO JUVE LIVE L’operazione a parametro zero sta entrando nella sua fase finale grazie ai costanti dialoghi tra la dirigenza e l’agente del calciatore, Pini Zahavi. Le parti avrebbero trovato un’intesa di massima sulla spalmatura dell’ingaggio su due stagioni, una condizione necessaria per rendere l’affare sostenibile economicamente.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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