Il Napoli ha messo nel mirino Mario Gila, difensore spagnolo di 25 anni. La trattativa con la Lazio potrebbe concludersi con una cifra tra i 20 e i 22 milioni di euro. Gila è tra i primi nomi nella lista di difensori centrali stilata dal direttore sportivo del club partenopeo. La società sta valutando l'offerta e le modalità di acquisizione del giocatore.

Mario Gila è un difensore che piace molto al Napoli. Lo spagnolo di 25 anni è in cima alla lista di difensori centrali che è stata stilata dal direttore sportivo Manna. È un ottimo difensore ma occhio perché ha un rapporto disinvolto con gli infortuni. Gila ha ancora un anno di contratto con la Lazio. Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato che le notizie le ha, ha parlato di Gila, dell’interesse del Napoli e delle richieste della Lazio. Pedullà ha scritto su X: Il Napoli ha il gradimento totale di Gila in attesa dell’esame Lotito. La Lazio chiede 30, ma potrebbe accontentarsi di 20-22 più bonus per non prenderlo a zero. L’Atletico Madrid l’ultimo club all’estero su Gila, ma il Napoli sta insistendo Il #Napoli ha il gradimento totale di #Gila in attesa dell’esame #Lotito. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Il Napoli vuole Gila, per la Lazio si può chiudere a 20-22 milioni (Pedullà)

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