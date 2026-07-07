Grande fotografia internazionale per l’estate all’aeroporto di Milano Malpensa, nel periodo di maggior affluenza dello scalo affollato di viaggiatori in arrivo e in partenza. Da oggi il programma espositivo si arricchisce infatti di due nuove mostre: "Magnum America", progetto prodotto dal Forte di Bard e da Magnum Photos Paris, e l'esposizione delle immagini vincitrici del “World Water Day Photo Contest” promosso dal Lions Club inaugurate da Alessandro Fidato chief Operating Officer di Se Aeroporti di Milano, Ornella Badery presidente Forte di Bard, Roberto Isella coordinatore World Water Day Photo Contest, Francesco Viganò, responsabile dei Service del World Water Day Photo Contest e Giovanni Benedetti presidente Lions Acqua per la Vita MD108ETS. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - McCurry, Cornell Capa, Erwitt: i maestri della fotografia internazionale a Malpensa

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